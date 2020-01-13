Соседи рассказали о событиях, предшествующих падению из окна квартиры в Москве модели

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Жители дома в Трехпрудном переулке, где из окна выпала российская модель Ксения Пунтус, поделились информацией о том, что было до инцидента. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

По их заверениям, в дом прибыли три пары парней и девушек. После этого они ушли из дома. Однако потом они пришли обратно.

«Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали», — сообщил один из соседей.

Также местные жители рассказали, что сотрудники правоохранительных органов уже опечатали квартиру, в которой случился инцидент.

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее выявлены многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Модель доставили в больницу в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация, что перед этим девушка была в баре со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

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