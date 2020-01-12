Актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Американский актер Ди Джей Куоллс (Дональд Джозеф Куоллс) признался, что является геем во время шоу Джима Джеффриса. Об этом актер также написал в Twitter.

По словам Куоллса, он решил признаться, что все это время был геем, так как устал переживать о том, что о нем думают другие.

«Да, я гей... Надоело беспокоиться о том, что это сделает с моей карьерой», — добавил Куоллс.

Известно, что Ди Джей Куоллс сыграл в 45 картинах. Он был следователем в сериале «Во все тяжкие», сыграл Джоша в «Клинике», Тоби Лубенфельда в «Теории Большого взрыва» и т.д.

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