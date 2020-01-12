Актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

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Ди Джей Куоллс Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс
Hishow Entertainment

Американский актер Ди Джей Куоллс (Дональд Джозеф Куоллс) признался, что является геем во время шоу Джима Джеффриса. Об этом актер также написал в Twitter.

По словам Куоллса, он решил признаться, что все это время был геем, так как устал переживать о том, что о нем думают другие.

«Да, я гей... Надоело беспокоиться о том, что это сделает с моей карьерой», — добавил Куоллс.

Известно, что Ди Джей Куоллс сыграл в 45 картинах. Он был следователем в сериале «Во все тяжкие», сыграл Джоша в «Клинике», Тоби Лубенфельда в «Теории Большого взрыва» и т.д.

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