Скончался барабанщик группы Rush Нил Пирт

В Калифорнии скончался барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт. об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни на 68 году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание головного мозга.

Уточняется, что у Пирта остались жена и дочь.

Группа Rush была основана в 1971 году в Торонто, популярность она приобрела в 1974 году после релиза первого альбома. Пирт также являлся автором песен группы. В коллективе с ним участвовали клавишник и гитарист Гедди Ли и гитарист Алекс Лайфсон. Группа существовала с неизменным составом вплоть до распада в 2018 году.