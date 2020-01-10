Ведущий «Сам себе режиссер» не исключил запуска программы на YouTube

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Телеведущий Алексей Лысенков рассказал «Газете.Ru», что не исключает свой переход на YouTube и запуск на видеохостинге шоу в формате, схожем с его программой «Сам себе режиссер».

До этого в социальных сетях он сообщил о закрытии этой телепередачи.

«Дайте сначала пережить закрытие, а потом уже — разбираться дальше. Возможно все, все возможно», — сказал Лысенков.

При этом он отметил, что в настоящий момент не готов ответить на вопрос о планах по запуску нового шоу.

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