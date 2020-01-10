Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Эксклюзив

Юморист Евгений Петросян рассказал «Газете.Ru», что «Смехопанорама» продолжает сниматься.

«Что вы, в самом деле. Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке «России-1». Утренний блок. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги — там же не одна «Смехопанорама». Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все. Я позвонил на канал, мне объяснили так. Программа продолжает сниматься», — ответил он на вопрос о закрытии передачи.

До этого стало известно, что программы «Смехопанорама» и «Утренняя почта» пока сняты с производства.

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