Ди Каприо пожертвовал $3 млн на спасение Австралии
Экологическая группа «Земной Альянс» Earth Alliance, основателем которой в том числе является актер Леонардо ДиКаприо, пожертвовала $3 млн для помощи Австралии, где боле трех месяцев бушуют лесные пожары. Об этом звезда Голливуда сообщил в своем Instagram.
Как отмечается, средства будут направлены для помощи жителям страны, которые пострадали от стихии, а также на спасение дикой природы и ее восстановление.
Масштабные лесные пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. В начале января дым от них дошел до Новой Зеландии, а на текущей неделе – до Аргентины и Чили.
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