Следствие требует прекратить дело против задержанной с наркотиками Бочкаревой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/740/12753740/boch-pic905-895x505-80297.jpg">

Следствие попросило прекратить уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой и назначить ей судебный штраф, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского районного суда Москвы Алису Закутнюю.

По словам пресс-секретаря, дата судебного заседания по рассмотрению постановления о прекращении уголовного дела пока неизвестна.

Наталью Бочкареву задержали в сентябре на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Актрису отпустили под подписку о невыезде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Концертный директор Бочкаревой прокомментировал скандал актрисы с наркотиками

— Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

— Действия задержавших Бочкареву полицейских проверили