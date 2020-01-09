Следствие требует прекратить дело против задержанной с наркотиками Бочкаревой
Следствие попросило прекратить уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой и назначить ей судебный штраф, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского районного суда Москвы Алису Закутнюю.
По словам пресс-секретаря, дата судебного заседания по рассмотрению постановления о прекращении уголовного дела пока неизвестна.
Наталью Бочкареву задержали в сентябре на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Актрису отпустили под подписку о невыезде.
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