Начались съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном

Актер Джеффри Райт, который утвержден на роль комиссара Джима Гордона в новом фильме «Бэтмен», подтвердил в своем Twitter начало съемок картины об этом супергерое.

В своем посте он написал, что направляется в Готэм.

Как известно, этот город является выдуманным и находится во вселенной Бэтмена.

Кроме того, в соцсетях были опубликованы снимки полицейских автомобилей, на которых запечатлено слово «Готэм».

Отмечается, что Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон. Еще роли в ленте достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.

Выход фильма на экранах кинотеатров намечен на 25 июня 2021 года.

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