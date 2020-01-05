Никас Сафронов рассказал про задержание модели по делу о вымогательстве

Художник Никас Сафронов высказался насчет задержания модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой по делу о вымогательстве у него 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что они организовывали скандалы с участием известных людей по отработанной схеме.

«У Малахова, которого я знаю много лет, что могут быть такие люди, которые могут прийти и сказать: «Здравствуйте…». Но, когда они рассказали, что участвовали в истории с Серовым, потом они «завалили» некого Олега Катасова», — рассказал Сафронов.

Он добавил, что задержанные пытались устроить шантаж, основанный «на весомых аргументах».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО