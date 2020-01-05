Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, под домашний арест на такой же срок еще отправили ее подругу Татьяну Морозову.

По информации следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и заявила, что придаст огласке якобы произошедшее преступление в одном из шоу на федеральном канале.

Согласно данным правоохранителей, чтобы этого не произошло, она через Морозову потребовала от художника деньги.

Отмечается, что двух женщин задержали в ходе передачи денег.