Богомолов поделился подробностями жизни с Собчак

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Театральный режиссер Константин Богомолов у себя в Instagram поделился наблюдением по итогам года.

По словам Богомолова, он чувствует себя счастливым. «Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается», — рассказывает он о своих отношениях с Ксенией Собчак. «И невозможно оторваться. Люблю», — не скрывает эмоций он.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в Москве в сентябре.

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