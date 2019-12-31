Богомолов поделился подробностями жизни с Собчак
Театральный режиссер Константин Богомолов у себя в Instagram поделился наблюдением по итогам года.
По словам Богомолова, он чувствует себя счастливым. «Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается», — рассказывает он о своих отношениях с Ксенией Собчак. «И невозможно оторваться. Люблю», — не скрывает эмоций он.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в Москве в сентябре.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Amazon Prime Video купил «Содержанок» Богомолова
— Поплавская назвала свадьбу Собчак «обезьяньим театром»