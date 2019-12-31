Ирина Дубцова обвинила жертв домогательств в провокациях
Певица Ирина Дубцова в новом интервью заявила, что женщины, по ее мнению, часто сами провоцируют насилие и домогательства.
Дубцова убеждена, что в вопросе домогательств женщина сама устанавливает границы. «Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», — цитирует певицу сайт kp.ru.
Она также уверена, что одежда определенного фасона может спровоцировать насилие. «Позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал — и после этого подавать в суд?» — негодует Дубцова, добавляя, что такая женщина «сама виновата».
Ранее против жертв домогательств также выступала актриса Катрин Денев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США
— Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
— Пласидо Доминго отрицает обвинения в сексуальных домогательствах