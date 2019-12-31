Ирина Дубцова обвинила жертв домогательств в провокациях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/369/10349369/upload-RIAN_02976679.HR.ru-pic905-895x505-18888.jpg">

Певица Ирина Дубцова в новом интервью заявила, что женщины, по ее мнению, часто сами провоцируют насилие и домогательства.

Дубцова убеждена, что в вопросе домогательств женщина сама устанавливает границы. «Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», — цитирует певицу сайт kp.ru.

Она также уверена, что одежда определенного фасона может спровоцировать насилие. «Позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал — и после этого подавать в суд?» — негодует Дубцова, добавляя, что такая женщина «сама виновата».

Ранее против жертв домогательств также выступала актриса Катрин Денев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США

— Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

— Пласидо Доминго отрицает обвинения в сексуальных домогательствах