Экранизация шутера Uncharted снова лишилась режиссера

Студия Sony Pictures перенесла съемки экранизации серии компьютерных игр Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке, передает Deadline cо ссылкой на собственный источник.

В обеих лентах главную роль исполняет Том Холланд, и из-за несовпадения съемочных графиков режиссер экранизации шутера Трэвис Найт уходит из проекта.

До него от съемок отказались Дэн Трахтенберг и Шон Леви.

Ранее премьера фильма была запланирована на декабрь 2020 года. Кроме Тома Холланда, в картине сыграет Марк Уолберг.

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