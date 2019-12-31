Умер сонграйтер «Монти Пайтона» Нил Иннес
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Сонграйтер Нил Иннес, сотрудничавший с комик-группой «Монти Пайтон», умер на 76-м году жизни, передает The Sun со ссылкой на агента артиста.
Утверждается, что Иннес не болел, его смерть стала для родных неожиданностью и наступила «по естественным причинам и безболезненно».
Комик и музыкант, которого называли «седьмым пайтоном», написал песни для кинофильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» и последнего сезона телешоу «Монти Пайтон».
У артиста осталась жена Ивонн и трое сыновей.
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