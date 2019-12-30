Группа «Стекловата» сняла ремейк на песню «Новый год»
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Группа «Стекловата» сняла ремейк на клип «Новый год». Ролик они выложили в YouTube.
Впервые видео было снято в 2001 году, однако стало популярным в конце нулевых, когда его выложили на YouTube. Позже первый ролик был удален.
В новой версии клипа появились трое участников из оригинального состава группы — Александр Гуляев, Денис Беликин и Сергей Дядюн. Вместо четвертого исполнителя, Артура Еремеева, строчки исполнил человек в костюме Деда Мороза.
Видеоролик похож на оригинальное видео, там также сохранились костюмы участников и фон со снежинками.