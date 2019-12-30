Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск с блогером Давидом Манукяном, передает Super.
Первую фотографию из отпуска звезда уже опубликовала у себя в Instagram. «Первый день на склонах. Куршевель, я так скучала», — написала Бузова.
В комментариях не все одобряют отдых Бузовой. «Хоть один день выключите свои телефоны и просто получите удовольствие от этого дня», — рекомендуют артистке одни. «Шерегеш круче», — предлагают отправиться на российский курорт другие.
Ранее Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном и анонсировала выход совместного клипа.
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