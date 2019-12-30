Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств
Американскую актрису Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств.
Об этом она рассказала в Twitter. «Я решила зайти на сайт и увидела, что мой аккаунт недоступен. Некоторые пользователи пожаловались, что это могу быть не я», — написала Стоун, попросив не блокировать ее страницу.
В комментариях к посту 61-летняя актриса получила много предложений о встрече.
Осенью 2018 года Стоун рассталась со своим последним на данный момент официальным избранником Анджелой Боффой.
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