Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

Американскую актрису Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств.

Об этом она рассказала в Twitter. «Я решила зайти на сайт и увидела, что мой аккаунт недоступен. Некоторые пользователи пожаловались, что это могу быть не я», — написала Стоун, попросив не блокировать ее страницу.

В комментариях к посту 61-летняя актриса получила много предложений о встрече.

Осенью 2018 года Стоун рассталась со своим последним на данный момент официальным избранником Анджелой Боффой.

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