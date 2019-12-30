Ахеджакова обрадовалась назначению Рыжакова новым худруком «Современника»

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Актриса Лия Ахеджакова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о назначении нового художественного руководителя театра «Современник».

По словам Ахеджаковой, если худруком действительно стал Виктор Рыжакова, она очень приветствует его на этом посту и рада его назначению. «Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то «котел», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки и я их разделяю», — поделилась она.

Официально актерам назначение пока не объявляли. «Я вчера пыталась узнавать, кто и как к этому относится. Но там труппа уже такая молодежь», — отметила Ахеджакова.

Бывший художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

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