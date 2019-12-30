Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.

В Stories она опубликовала видео, в котором ест и показывает изменившуюся фигуру. «Ну нет у нас ананасов», — констатирует она. Для этого короткого ролика она использовала фильтр «Все тлен, жизнь — боль».

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась, что ей пришлось перенести операцию по удалению имплантов из-за протечки силикона. Кудрявцева отмечала, что хирургическое вмешательство было «очень агрессивным».

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