Исполнитель вирусного хита из «Ведьмака» объяснил, почему не может выступить с ним на корпоративах
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Исполнитель песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» в русской версии сериала «Ведьмак» Прохор Чеховской рассказал «Газете.Ru», почему не выступает с этой композицией на корпоративных вечеринках и других мероприятиях.
«Тут большой вопрос с авторскими правами, которые принадлежат Netflix», — объяснил Чеховской.
Говоря о гипотетической возможности выступить с этой песней, он подчеркнул, что решение будет «зависеть от предложения».
«Не только в сумме дело. Для меня также важно само мероприятие. Чему оно посвящено», — отметил артист.
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