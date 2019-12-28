Селена Гомес назвала дату выхода нового альбома

Американская певица и актриса Селена Гомес объявила дату выхода нового альбома. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Счастливого Рождества вам и вашим близким! ... Альбом Rare выйдет 10 января», — написала артистка.

Селена Гомес также рассказала, что оставила автографы на четырех тысячах копиях сольника. Она вручит их наиболее удачливым поклонникам. Правда, певица пока не уточнила когда это произойдет и кто будут эти счастливцы.

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