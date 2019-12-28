Скончался звезда «Игры Престолов» Эндрю Данбар

В Белфастескончался актер из сериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар. Об этом сообщает The Extras Dept.

Отмечается, что он умер на 31-м году жизни в своем доме. Причины смерти актера не уточняются.

Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.

Актер Энди Макклей выразил соболезнования и добавил, что его коллега был тем, кто заставлял окружающих чувствовать себя рядом с ним хорошо. По его словам, Данбар сплачивал коллектив на съемочной площадке.