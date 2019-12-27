Расторгуев назвал чушью сообщения о своих долгах перед Пенсионным фондом

Лидера группы «Любэ»Николай Расторгуев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал слухи о суде с Пенсионный фонд Москвы.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Пенсионный фонд подал в арбитражный суд на Расторгуева, якобы он не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство.

«Я об этом услышал сегодня впервые. Это неправда. Это чушь. Это вбросы. По поводу моей персоны часто такие публикуют. Проблема одна — почему люди склонны верить безапелляционно этой чуши и этим вбросам? Это меня сильно задевает», — заявил Расторгуев «Газете.Ru».

На вопрос, собирается ли он что-то предпринимать по этому поводу, музыкант ответил отрицательно.

«Нет, я не собираюсь, потому что по всей видимости цель у этого издания одна — чтобы как можно больше хайпа вокруг этого возникло. И они ручки потирают от просмотров и лайков. Зачем мне это надо? Набрать как можно больше говна и им кидаться — вот у них такая работа», — сказал Расторгуев.

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