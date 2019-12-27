Шнуров требует тысячи долларов за плохо организованные концерты

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Стали известны детали райдера группы «Ленинград», передает Mash.

В частности, уточняется, что в команде Сергея Шнурова 17 человек, двое из которых, он сам и его супруга Ольга Абрамова, летают бизнес-классом. Если от аэропорта до места выступления более 200 км, музыканты требуют подать вертолет.

За одно выступление «Ленинград» выкуривает 10 пачек сигарет. Музыканты требуют, чтобы в гримерке были энергетики, мед, батон, варенье, сливочное масло и не менее 22 полотенец.

Шнуров также штрафует организаторов за плохие условия выступления. Штраф за плохой отель равен $10 тыс., столько же организатору придется заплатить за неудачный перелет и проблемы с техникой. За проблемы с кейтерингом придется заплатить $2 тыс.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил, что распустит «Ленинград» после финальных выступлений.

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