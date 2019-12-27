Галина Волчек будет похоронена рядом с Марком Захаровым
Народную артистку СССР Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой режиссера Марка Захарова, передает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии столицы.
В мэрии уточнили, что рядом с выбранным местом захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.
Прощание с художественным руководителем театра «Современник» пройдет 29 декабря 10:00 до 13:00 на основной сцене театра.
Ранее также сообщалось, что Волчек будет похоронена рядом со своим экс-супругом Евгением Евстигнеевым.
Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице. предварительной причиной ее смерти был назван отек мозга и легких. В медучреждение она была госпитализирована из-за воспаления легких во вторник, 24 декабря. Актриса умерла на 87-м году жизни.
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