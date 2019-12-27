Стас Михайлов оштрафован за гонки на «Роллс-Ройсе»

Исполнителя шансона Стаса Михайлова разыскивают за гонки на «роллс-ройсе», передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник

Утверждается, что Михайлов задолжал 12 тыс. руб. после штрафов за превышение скорости. Сейчас приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Сам Михайлов сообщения о штрафах не комментировал.

Стасу Михайлову 50 лет. Десятикратный лауреат премии «Шансон года», восьмикратный обладатель премии «Золотой граммофон», лауреат World Music Awards.

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