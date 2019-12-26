«Свинка Пеппа» выиграла суд у российского производителя игрушек

Владелец прав на мультипликационную свинку Пеппу, британская компания Entertainment One UK, выиграла суд с российским производителем игрушек «Симбат», передает «Коммерсантъ».

С «Симбата» будут взысканы 33 млн руб. за изображение похожей свинки на детских конструкторах. В суде ответчик утверждал, что на игрушках изображена другая свинка. Это первый случай, когда крупные такой крупный штраф вменен оптовой компании.

О решении Арбитражного суда Москвы 20 рассказал гендиректор компании Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One UK в суде) Роман Лукьянов.

Мультсериал «Свинка Пеппа» выходит с 2004 года. Переведен на 40 языков.

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