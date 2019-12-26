Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Гениральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, который она возглавляла с 2011 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.

Министр поблагодарил Мцитуридзе и отметил ее вклад в российское кино, а также то, как много она сделала для того, чтобы отечественные фильмы появлялись на зарубежных выставках, фестивалях, стендах.

По словам Мединского, «Роскино» необходима перезагрузка, которая бы вывела компанию по продвижению российских картин в мире на качественно новый уровень.

«Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства», — сказал глава Минкулта.

Он также отметил, что совет директоров подготовил список кандидатов на пост нового главы организации и направил предложения на утверждение в Росимущество. Фамилия нового гендиректора будет названа позднее.