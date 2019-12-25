О вероятности обрушения Нотр-Дама рассказал настоятель
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Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове рассказал о вероятности дальнейшего обрушения собора. Об этом сообщает Associated Press.
Он отметил, что существует «50%-ная вероятность» сохранения здания.
Настоятель подчеркнул, что здание по прежнему «очень хрупкое», поскольку существует вероятность «обрушения лесов на три свода».
Шове предположил, что для исключения вероятности обрушения необходимо извлечь оставшиеся леса.
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