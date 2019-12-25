Скончался российский писатель и журналист Владимир Бушин

В возрасте 95 лет умер советский и российский писатель, публицист, журналист и литературный критик Владимир Бушин, сообщил ведущий радио «Говорит Москва» Владислав Шурыгин.

Как утверждается, писатель уснул и не проснулся. Других подробностей ведущий не привел.

Бушин был член Союза писателей СССР. Как фельетонист он критиковал многих известных личностей. Среди них: Никита Михалков, Александр Яковлев, Егор Гайдар, Евгений Евтушенко и многие другие.

Также писатель имел шесть наград: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и Орден Отечественной войны II степени.