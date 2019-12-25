Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

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Режиссер фильма о восстании декабристов «Союз спасения» Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

По его словам, авторы картины не ставили целью ставить оценки кому бы то ни было. «В этом фильме я не хотел делить на своих и врагов, потому что для всех людей, которые были на стороне декабристов, кто был против них, кто сомневался, кто был внутри декабристов, — мне были интересны все люди», — цитирует ТАСС Кравчука, подчеркивающего, что для него главной целью было показать «человеческую правду».

Кравчук отметил, что при подготовке к съемкам изучил большое количество литературы об этом периоде, однако многие источники друг другу противоречат.

Премьера картины «Союз спасения» в широком прокате состоится 26 декабря.

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