Рэпер Bvlly застрелен в Канаде

Канадский рэпер Bvlly застрелен в городе Ошава, сообщает телеканал CP24.

24-летний музыкант погиб 24 декабря. Смерть рэпера констатировала прибывшая на место полиция. Подозреваемых пока нет.

Bvlly начал хип-хоп-карьеру в 2018 году, выпустив дебютный сингл No Light Bag. В сентябре 2019 года он представил свой первый альбом Made In Austria.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Улицу в Нью-Йорке назвали в честь убитого рэпера

— Девушка рэпера XXXTentacion родила сына после его смерти

— Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа