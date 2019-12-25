Рэпер Bvlly застрелен в Канаде
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Канадский рэпер Bvlly застрелен в городе Ошава, сообщает телеканал CP24.
24-летний музыкант погиб 24 декабря. Смерть рэпера констатировала прибывшая на место полиция. Подозреваемых пока нет.
Bvlly начал хип-хоп-карьеру в 2018 году, выпустив дебютный сингл No Light Bag. В сентябре 2019 года он представил свой первый альбом Made In Austria.
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