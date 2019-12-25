Виктор Пелевин задолжал 234 рубля после открытия ИП
Писатель Виктор Пелевин задолжал 234 руб. после суда, связанного с налогами ИП, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Как утверждается, автор книги Generation P зарегистрировал ИП год назад и после суда с налоговой заплатил накопившийся налоговый долг, однако остался должен 234 руб. — госпошлину за судебные издержки.
Сам писатель никак не комментировал информацию о своих долгах.
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