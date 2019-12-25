Машков поставил первый спектакль в качестве худрука Театра Олега Табакова

Владимир Машков в качестве нового худрука Театра Олега Табакова поставил премьерный спектакль «Ночь в отеле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Ольгу Андрейкину.

Отмечается, что спектакль поставлен по пьесе английского драматурга Терри Джонсона «Незначительность».

По словам Андрейкиной, на предварительных показах был полный зал.

«Еще не успев выйти к широкому зрителю, эта работа получила широкий общественный резонанс», — добавила она.

Главные роли исполняют Ольга Красько, Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов, Михаил Хомяков.

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