Названы самые дорогие артисты на российских корпоративах

В пятерку самых высокооплачиваемых российских артистов на корпоративах в 2019 году вошли звезды, которые были в этом списке и десять лет назад. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» продюсер Евгений Морозов.

По его данным, россияне могут отдать баснословные деньги за выступление певцов Григория Лепса, Валерия Миладзе, исполнительницы Лолиты Милявской, а также за номера музыкантов Димы Билана и Леонида Агутина. Именно они являются рекордсменами по сбору денег на новогодних корпоративах. При этом, как правило, один артист за вечер успевает выступить на нескольких мероприятиях.

Также продюсер рассказал, что россияне постоянно хотят видеть у себя на праздниках Юрия Антонова. Некоторые из них готовы заплатить ему $250 тыс., но артист редко выступает на подобных мероприятиях.

Из числа ведущих больше всего востребованы Иван Ургант и Максим Галкин. На третьем месте — Николай Басков.