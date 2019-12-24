Врачи не могут начать лечить Галину Волчек

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Врачи не могут приступить к лечению художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, передает Mash со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал инсайдер, сейчас организм 86-летней Волчек слишком ослаблен, в легких есть скопление жидкости, а давление критически низкое — 40 на 60.

У артистки диагностировали двойную пневмонию и закупорку легочной артерии. Начать активное лечение нельзя, поэтому Волчек вводят антибиотики и поддерживают давление. Работу легких поддерживает аппарат ИВЛ.

Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. 24 декабря стало известно о новой госпитализации Волчек.

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