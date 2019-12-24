Ургант высмеял «Уральские пельмени» и их фанатов
Шоумен Иван Ургант во время своего вечернего шоу на Первом канале высмеял юмористов из творческого объединения «Уральские пельмени».
Ургант провел параллель между слухами о закрытии юмористической передачи и информацией о повышении цен на водку. «Люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей», люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей», – цитирует артиста Nation News.
Недавно в сети появились слухи о якобы готовящемся прощальном турне коллектива. Эти слухи были связаны с тем, что шоу покинула Юлия Михалкова, а также с конфликтом с экс-директором проекта Сергеем Нетиевским.
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