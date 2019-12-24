Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Телеведущую Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за того, что у нее порвался имплант в груди. Об этом она написала в своем Instagram.

Она отметила, что хирургическое вмешательство было очень «агрессивным».

«В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей», — написала Кудрявцева.

К своему посту она также прикрепила снимок из больничной палаты.

Еще телеведущая в своем сообщении призвала женщин не делать пластические операции на груди.