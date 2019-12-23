Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики
Кинорежиссер Тигран Кеосаян в передаче «Судьба человека» рассказал о сотрудничестве с певицей Натальей Ветлицкой в начале ее карьеры.
Кеосаян напомнил, что помог Ветлицкой снять клип «Посмотри в глаза». «Нам в те годы надо было как-то денег заработать. Мы и подумать не могли, что этим клипом Наташи Ветлицкой «Посмотри в глаза» положим начало новому направлению. Я его называю — музыкальное видео», — цитирует Кеосаяна «Пятый канал».
Также Кеосаян порадовался возвращению Ветлицкой из Испании в Россию. «Желаю, чтобы все у нее было хорошо. Только пусть в политику не лезет. Тяжело ее слушать. Хочет петь — пусть поет. Это у нее лучше получается», — поделился размышлениями он.
В конце ноября 2019 года Наталья Ветлицкая призналась, что вернется на сцену и даст несколько концертов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену
— Наталья Ветлицкая возвращается в Россию
— Стала известна причина развода Жени Белоусова с Натальей Ветлицкой