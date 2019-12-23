Заворотнюк встретит Новый год в больнице
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, передает Telegram-канал Mash.
Медики, по словам инсайдера, не могут отпустить актрису домой из-за якобы тяжелого состояния.
Утверждается, что родные Заворотнюк просили позволить ей побывать во время новогодних праздников дома, и многим другим пациентам ранее было выдано такое разрешение. При этом известно, что родные смогут навещать актрису в любое время.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Директор Заворотнюк отреагировала на сообщения о сборе денег на лечение
— У мужа Заворотнюк заблокировали счета