Заворотнюк встретит Новый год в больнице

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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, передает Telegram-канал Mash.

Медики, по словам инсайдера, не могут отпустить актрису домой из-за якобы тяжелого состояния.

Утверждается, что родные Заворотнюк просили позволить ей побывать во время новогодних праздников дома, и многим другим пациентам ранее было выдано такое разрешение. При этом известно, что родные смогут навещать актрису в любое время.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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