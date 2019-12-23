«Зеленая книга» стала фильмом года по версии «КиноПоиска»

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Интернет-сервис «КиноПоиск» назвал главным фильмом года «Зеленую книгу» Питера Фаррелли, сообщает пресс-служба портала.

Рейтинг фильмов, сериалов и персон киноиндустрии был составлен на основе оценок российских зрителей. Рейтинг «Зеленой книги» составил 8,3, за ним следуют «Джокер» с рейтингом — 8,1 и «Мстители: Финал» с рейтингом 7,6.

Главным российским фильмом 2019 года назван «Балканский рубеж» Андрея Волгина с рейтингом 7,2, мультфильмом — «Человек-паук: Через вселенные» с рейтингом 7,9. «Игру престолов» назвали главным сериалом года, а «Чернобыль» — главным новым сериалом.

Режиссером года стал Квентин Тарантино, самыми популярными актерами — Хоакин Феникс и Бри Ларсон, а самыми популярными российскими актерами — Александр Петров и Кристина Асмус.

Премьера фильма «Зеленая книга» в России состоялась 24 января 2019 года. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен и Махершала Али.

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