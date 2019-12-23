Клара Новикова ответила на призыв закрыть «Аншлаг»

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Российская артистка Клара Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» ответила на призыв звезды КВН Елены Борщёвой закрыть программу «Аншлаг».

«Почему я должна серьезно к ней относиться? Она же только артистка. И даже не артистка. Тоже, знаете… Я не буду комментировать, это уровень, про который я не знаю. Я не знаю, чего ей надо закрывать «Аншлаг». От нее, что ли, зависит это?», — возмутилась Новикова.

Ранее звезда КВН Елена Борщёва, предложила закрыть шоу, а юмориста Владимира Винокура заменить на робота.

По словам Новиковой, она снимается в «Аншлаге» столько лет, что «уже было бы просто неприлично не сниматься».

«Я бы сочла это предательством каким-то. Может быть, она умеет легко это делать — предавать», — ответила Новикова на критику Борщёвой.

Новикова также вступилась за юмориста Владимира Винокура, отметив, что Борщёва своим заявлением хотела «попасть в струю».

«Ну что я буду слушать комментарии Борщёвой. Она для меня тоже никто. Есть такая. Я не могу сказать, что никто. Но я вижу ее комментарии. Читаю других. Она с кем-то там дружит, поддерживает отношения, может быть. Она понимает, что так сказать, это попасть в струю. ... Володя Винокур, отдавший столько лет эстраде, любимый, заполняющий огромные залы. Как это она вправе комментировать. Робот… Почему он робот? А она нет? Хотя бы из-за того, что человек столько лет занимается профессией. Профессией! А чем занимается Борщёва, я не знаю. Она что делает по жизни? Если бы это сказал кто-то, чье мнение мне интересно, я бы прислушалась. Ну, сказала. Всех надо, что ли, комментировать?», — сказала Новикова.

Передача «Аншлаг» выходит в эфир с осени 1987 года.

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