Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Юмористка Регина Дубовицкая отреагировала на предложение звезды КВН Елены Борщевой закрыть передачу «Аншлаг» и заменить Владимира Винокура роботом.
По словам Борщевой, молодое поколение смотрит Comedy Woman, а не «Аншлаг». Дубовицкая с ней не согласна. Артистка указала на то, что рейтинг передачи остается высоким. «Да зачем мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — негодовала Дубовицкая в передаче «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, выходящей на телеканале НТВ.
Передача «Аншлаг» выходит в эфир с осени 1987 года.
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