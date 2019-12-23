Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/618/12878618/20130323_gaf_rl12_045-pic905-895x505-98363.jpg">

Юмористка Регина Дубовицкая отреагировала на предложение звезды КВН Елены Борщевой закрыть передачу «Аншлаг» и заменить Владимира Винокура роботом.

По словам Борщевой, молодое поколение смотрит Comedy Woman, а не «Аншлаг». Дубовицкая с ней не согласна. Артистка указала на то, что рейтинг передачи остается высоким. «Да зачем мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — негодовала Дубовицкая в передаче «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, выходящей на телеканале НТВ.

Передача «Аншлаг» выходит в эфир с осени 1987 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Винокур вступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»

— Дубовицкая прокомментировала свои слова о браках с большой разницей в возрасте

— Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна