Новый мультфильм про медвежонка Умку раскритиковали в сети

На официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» опубликована третья часть мультфильма «Умка» о белом медвежонке и его друге-мальчике — «Умка на елке».

Мультфильм вышел к 50-летию оригинального «Умки». Не все зрители остались довольны современным продолжением советского мультфильма. «В том, что вы делаете нет самого главного — души», «Видно, что старались сохранить аутентичность, но получилось не совсем. Опыт утрачен», «Если раньше я видел живых персонажей, то сейчас только какие-то тени», — пишут в комментариях к мультфильму.

«Умка на елке» — это завершение трилогии об Умке. В новой анимационной ленте медвежонок возвращается домой.

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