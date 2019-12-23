Винокур вступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур вступился за свою коллегу, юмористку Регину Дубовицкую, и ее юмористическую передачу «Аншлаг».

Ранее «Аншлаг» раскритиковала звезда КВН Елена Борщева, предложившая закрыть шоу, а Владимира Винокура заменить на робота. В беседе с Nation News Винокур указал на то, что передача имеет высокий рейтинг и популярна среди телезрителей. «Так категорично выйти и сказать, что «Аншлаг» нужно закрывать — может только человек состоявшийся, который имеет биографию за спиной и любовь народа. Я сомневаюсь, что Леночка может похвалиться, что она какая-то суперзвезда, и у нее немыслимое количество зрителей», — засомневался в популярности Борщевой артист. «Она не заработала права на то, чтобы осуждать что-то или закрывать», — отрезал Винокур.

Передача «Аншлаг» выходит в эфир с осени 1987 года.

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