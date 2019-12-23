«Звездные войны» лидируют в российском прокате

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Девятый эпизод космической киносаги «Звездные войны» под названием «Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамса возглавил российский прокат, передает портал kinobusiness.com.

В минувшие выходные фильм с Адамом Драйвером и Дэйзи Ридли в главных ролях собрал кассу в 369,5 млн руб. Отечественная комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» расположилась на второй строчке с 176,5 млн руб., третье место занял боевик Джейка Кэздана «Джуманджи. Новый уровень» со 151,3 млн руб.

Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в широком прокате состоялась 19 декабря 2019 года.

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