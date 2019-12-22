Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», которую ранее задержали с кокаином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

Как стало известно, суд уже получил материалы дела в отношении артистки.

Согласно имеющейся информации, Бочкаревой выдвинуто обвинение по 228 статье УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

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