Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
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Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию «Грэмми» в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи. Об этом сообщает NME.
Кроме того, награду получат хип-хоп группа Public Enemy, рок-группа Chicago, соул-певица Роберта Флэк, ритм-энд-блюз музыкант и композитор Айзек Хейз, композитор и певица Розетта Тарп.
Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года В Калифорнии.
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