Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила ее госпитализацию

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Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна подтвердила информацию о попадании актрисы в больницу. По ее словам, речь идет о плановой госпитализации.

«Да, это правда — [сообщения о госпитализации]. Но, насколько я знаю, ничего серьезного там нет», — сказала она «Газете.Ru».

Также она подчеркнула, что текущее пребывание Федосеевой-Шукшиной в клинике не связано со слухами, появившимися в СМИ в начале этого года, согласно которым у артистки случился острый инфаркт. Как отметила внучка, выпишут из больницы актрису, скорее всего, на следующей неделе.

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