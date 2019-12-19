Адвокат Киркорова отрицает факт продажи квартиры певца из-за долга

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Певец Филипп Киркоров перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина... Певец Филипп Киркоров перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина...
Певец Филипп Киркоров перед началом банкета по случаю бракосочетания режиссера Константина...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что квартира останется у исполнителя и ни о каких торгах из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Вы [журналисты] это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова», — сказал Добровинский.

Также он обвинил журналистов, что они пустили этот слух.

«Это юридическая девственность… Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим», — добавил адвокат Киркорова.

По его словам, Киркоров не мог выплатит долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка артист не знал кому переводить средства.

«Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию», — заключил Добровинский.

Ранее СМИ писали, что якобы была выставлена на торги квартира Киркорова по стартовой стоимости (свыше 193 млн руб.) из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту. Отмечалось, что к выплате более 54 млн руб. задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору принудили как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей.

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