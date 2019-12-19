Адвокат Киркорова отрицает факт продажи квартиры певца из-за долга

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Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что квартира останется у исполнителя и ни о каких торгах из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Вы [журналисты] это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова», — сказал Добровинский.

Также он обвинил журналистов, что они пустили этот слух.

«Это юридическая девственность… Мы не собираемся с этим разбираться. Зачем разбираться с человеческой глупостью? Пусть живут с этим», — добавил адвокат Киркорова.

По его словам, Киркоров не мог выплатит долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка артист не знал кому переводить средства.

«Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию», — заключил Добровинский.

Ранее СМИ писали, что якобы была выставлена на торги квартира Киркорова по стартовой стоимости (свыше 193 млн руб.) из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту. Отмечалось, что к выплате более 54 млн руб. задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору принудили как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей.

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